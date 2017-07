Motorista fica gravemente ferido depois de bater o carro contra um poste em Guabiruba

Acidente 23/07/2017 | 11h32 Atualizada em

Um homem de 21 anos ficou gravemente ferido após bater o carro contra um poste em Guabiruba, no Vale do Itajaí. Com a força da colisão, a estrutura cedeu ao meio. O motorista ficou preso nas ferragens. Gravemente ferido, foi encaminhado ao Hospital Azambuja, no município vizinho de Brusque.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Guabiruba, o acidente foi registrado pela guarnição às 3h16min, no bairro Guabiruba Sul. Segundo informações do G1, o poste ficou preso dentro do carro, um Ford Focus, pelo lado do passageiro. Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista estava sozinho no carro e teria perdido o controle do veículo.

Foto: Corpo dos Bombeiros de Brusque / Divulgação

Leia mais:

Filho é suspeito de matar pai após briga em bar em Chapecó



Usuários de crack tomam viaduto da Via Expressa entre a Capital e São José



Homens armados disparam durante tentativa de assalto em shopping de São José, na Grande Florianópolis