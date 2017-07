"Não vejo com bons olhos", diz presidente do PSB de SC sobre assédio nacional do DEM

Política 25/07/2017 | 14h52 Atualizada em

Com o partido nacionalmente sendo alvo do DEM, que tenta convencer deputados federais dissidentes a trocar de sigla, em Santa Catarina o PSB acompanha a polêmica à distância e diz não ver com bons olhos a movimentação em Brasília.

Presidente estadual do partido, Ronaldo Freire afirma acreditar no bom senso dos deputados, que se desgastariam ainda mais diante do eleitor em um momento já conturbado da política brasileira. Para o pessebista catarinense, há muita especulação envolvendo o caso.

— Não vejo com bons olhos (o assédio do DEM), mas não acredito que vá ocorrer. E se vir a ocorrer, o prejuízo será dos deputados que fizerem a transferência. Quem vai julgar é o eleitor — alerta.

Presidente do conselho político do PSB de SC, o ex-deputado federal Paulinho Bornhausen comenta que, como não tem representante na Câmara Federal, a sigla no Estado não tem se envolvido no processo e garante que por aqui não há nenhuma sinalização semelhante em relação a deputados estaduais.

Bornhausen também pondera que as investidas do DEM estão dentro de um contexto de embate natural, já de olho nas eleições de 2018. Reforça, porém, que a expectativa é de manter a união partidária:

— A gente está torcendo pra que o partido se mantenha unido mesmo tendo correntes contrárias. O PSB tomou tamanho, força e esperamos manter isso. Confiamos que a direção nacional vai apaziguar os ânimos e que isso não passe de um movimento temporário.

