Netflix divulga teaser de "O Matador", seu primeiro longa-metragem brasileiro

A Netflix divulgou o teaser de O Matador, primeiro longa-metragem original do serviço on demand produzido no Brasil. O filme de Marcelo Galvão concorre a Kikitos na mostra nacional do Festival de Gramado, de 18 a 27 de agosto. Ao selecionar O Matador, o evento seguiu o exemplo do Festival de Cannes, que também abriu espaço em sua última edição para uma produção da gigante do streaming — fantasia sul-coreana Okja concorreu à Palma de Ouro.

Criado e dirigido por Marcelo Galvão — que também esteve à frente de A Despedida e Colegas, filme premiados no Festival de Gramado em anos anteriores —, O Matador é um faroeste ambientado do início do século 20 que conta a história de Cabeleira (Diogo Morgado), temido pistoleiro que atua no interior de Pernambuco.



A estreia na Netflix está prevista para o segundo semestre neste ano.

