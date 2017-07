Oito corpos são encontrados em caminhão estacionado em centro comercial do Texas

Washington 23/07/2017 | 09h04

A polícia do Texas (Estados Unidos) encontrou neste domingo oito corpos e 28 pessoas feridas dentro de um caminhão estacionado no estacionamento de um centro comercial de San Antonio, informaram as autoridades, em um caso que pode estar relacionado com o tráfico de migrantes.

Além dos mortos, havia 28 pessoas feridas, entre crianças e adultos. Vinte delas estavam em estado grave e foram levadas a sete hospitais da região, informou o chefe de polícia de San Antonio, William McManus, e o responsável do Corpo de Bombeiros, Charles Hood.

O alerta foi dado por um funcionário do Walmart, o supermercado em frente ao qual o caminhão estava estacionado. Uma das pessoas no caminhão pediu água a esse funcionário.

"Depois que (o funcionário) deu a água, chamou a polícia e, quando chegamos ao local, encontramos oito pessoas mortas na parte traseira", disse o delegado, que qualificou o caso de "tragédia terrível".

Segundo McManus, as câmeras de seguranças mostram que vários veículos ajudaram socorrer as pessoas que estavam dentro do caminhão sem ar condicionado.

"Estamos investigando se trata-se de um delito de tráfico de pessoas", acrescentou a polícia, que notificou o caso aos serviços de imigração.

* AFP