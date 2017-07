Operação Castelo de Areia prende temporariamente três pessoas em Itapema

Investigação 24/07/2017 | 12h40

Foto: Luiz Carlos Souza / Especial

Três pessoas foram presas temporariamente na Operação Castelo de Areia, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em Itapema na manhã desta segunda-feira, em apoio à 2ª Promotoria de Justiça da cidade. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão _ inclusive na prefeitura. Casas e escritórios também foram alvo dos mandados.



Os crimes investigados pela operação incluem concussão _ quando um servidor público exige vantagem, direta ou indiretamente_ corrupção ativa e passiva.



A apuração começou no início deste ano, a partir de uma denúncia recebida pela 2ª Promotoria de Justiça de Itapema, que indicava que servidores públicos estariam recebendo vantagens em troca de alvarás para vendedores ambulantes que atuam na cidade durante o verão. Ao todo, 15 pessoas são investigadas pelo Ministério Público.



As suspeitas já vinham sendo investigadas pela própria prefeitura em uma sindicância. Em junho, o município suspendeu a emissão de alvarás até que a situação seja regularizada. A suspeita é de que tenham sido exigidos valores que chegariam a R$ 15 mil para liberar a venda na praia acima do limite permitido por lei.



Em Itapema, a legislação determina o número máximo de alvarás que podem ser emitidos para cada tipo de comércio durante o verão _ há um limite para vendedores de chapéus, de biquínis e de cangas, por exemplo. A apuração da prefeitura apontou que os alvarás extras teriam sido negociados quando a liberação chegou ao limite.



Para se ter uma ideia da diferença entre o valor normal e o que teria sido cobrado irregularmente, o preço de um alvará para venda de chapéus é de cerca de 2,8 mil _ cinco vezes menos do que as investigações indicam que teria sido cobrado. Somente para esse tipo de produto, teriam sido negociados seis alvarás além do permitido.



Nesta segunda, 30 policiais auxiliaram no cumprimento dos mandados. O apoio veio dos Gaeco de Itajaí, Florianópolis, Blumenau e Joinville.