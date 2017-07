Orquestra de Baterias se apresenta pela primeira vez em Balneário Camboriú neste domingo

batuque 23/07/2017 | 09h30 Atualizada em

Com bateristas com idades entre seis e 68 anos, a primeira apresentação da Orquestra de Baterias em Balneário Camboriú será neste domingo, a partir das 16h, na Praça Almirante Tamandaré. O evento vai reunir profissionais e iniciantes em um concerto a céu aberto - a previsão é de que participem de 80 a 100 bateristas. O show terá uma hora e meia de duração e integra a programação de aniversário de 53 anos do município.

Qualquer pessoa com uma bateria poderá participar da orquestra, basta levar o instrumento e estar na Praça às 13h para montá-lo. O baterista deverá levar ainda tapete, pedal, presilhas e chave de afinação. Não terá ensaio. A orquestra será conduzida por cinco bateristas guias, que ficarão em um palco - Dino Verdade, Naná Aragão, Mario Bandeira, Rodrigo Gudin e Natan Silva.

No repertório, estarão músicas nacionais e internacionais, como versões para canções de Tim Maia, Titãs, Adele, Nirvana, AC/DC, Ramones, entre outros artistas. Participarão também vocalistas, guitarristas, baixistas e músicos de instrumentos de sopro.



Agende-se

Orquestra de Baterias

Quando: domingo, a partir das 16h

Onde: Praça Almirante Tamandaré, Centro, Balneário Camboriú

Quanto: evento gratuito

