Os Skrotes estão mais maduros em "Tropical Mojo", segundo disco do trio que será lançado nesta terça

Com um som acolhido tanto no meio independente quanto no erudito, os Skrotes estão em uma fase mais madura, reafirmada com o lançamento do segundo álbum, mas sem deixar as experimentações sonoras de lado – a mistura totalmente improvável e nada óbvia de música brasileira, jazz, punk, samba, metal, eletrônica e clássica. O grupo formado por Guilherme Ledoux (bateria e percussão), Chico Abreu (baixo) e Igor De Patta (piano e teclados) lança Tropical Mojo nesta terça-feira, às 20h, com show no Teatro Álvaro de Carvalho, no Centro da Capital.

A apresentação vem embalada por recentes conquistas. Em junho, a banda levou prêmio na Mostra Videoclipe, novidade no FAM deste ano. Adogás, animação dirigida por Henrique Neumann para a música instrumental homônima do trio florianopolitano, foi eleito o melhor na categoria. Em fevereiro, o grupo se apresentou no Sesc Instrumental, em São Paulo, palco de feras nacionais do estilo. Na ocasião, aproveitou para apresentar as novas canções e gravar um material ao vivo.

— A gente gravou as músicas lá, por ser um material legal que a gente quer usar como divulgação daqui para frente. Agora, a gente está com o disco pronto e já tem o registro ao vivo. Mas na terça vai ser tocado diferente, com uma banda de apoio — adianta Chico.

Não é a primeira vez que o trio se apresenta ao lado de outros músicos. Quem assistiu ao show Orquestra Skrotchenka, que rolou em setembro de 2016, no Teatro Ademir Rosa, pôde ter a experiência de ver o grupo acompanhado. Desta vez, haverá participações especiais de Bogdan Antoane na trompa, Fabio Mello no sax e flauta, Diogo Costa na percussão e DJ Júnior, além do VJ Bruno Bez que fará projeções ao vivo.

— A grande diferença deste disco em relação ao anterior é que ele teve produção toda pensada em estúdio. Só nós três participamos da gravação, e a banda de apoio no show vai ajudar a distribuir o que a gente fez na gravação em estúdio e não ia dar conta de fazer ao vivo — explica o baixista.

O disco tem produção de Edu K, conhecido pela atuação à frente do DeFalla, que propôs soluções que realçaram a torrente de ideias dos três, como elementos eletrônicos e distorções, e conseguiu a façanha de criar um banco de samplers dos três instrumentistas – foi como gravar mais deles próprios. É o segundo álbum dos Skrotes e único produzido em estúdio, gravado no The Magic Place, em Florianópolis. O primeiro álbum foi Nessum Dorma, gravado em 2013, além dos três EPs anteriores.



Algumas das faixas são conhecidas do público, já que vêm sendo feitas e tocadas desde o lançamento de Nessum Dorma. Procissão dos Ossos, de 2014, e Amuleto, de 2015, receberam roupagens diferentes. A trilha de clássico expressionista alemão Nosferatu (1922), executadas para o projeto Cinema ao Vivo de 2016, também aparece. Diferentemente do último álbum que foi financiado coletivamente, desta vez Tropical Mojo foi bancado pela própria banda.

— Não tem vida fácil para banda independente, mas foi massa que foi a primeira vez que a gente trabalhou com produtor. O Edu K já fez muitos discos que a gente gostava e fez um trabalho bem legal em cima. Nosso som está cada vez mais consistente. A gente começou criando uma coisa que é nossa e hoje vê ela tomando forma e ganhando corpo. Os esboços e os traços hoje estão mais caprichados. Esse disco marca bem esse momento — finaliza Chico.

Agende-se

O quê: Lançamento do álbum Tropical Mojo, dos Skrotes, no projeto TAC 8 em ponto

Quando: terça-feira (24), às 20hOnde: Teatro Álvaro de Carvalho – TAC (Rua Marechal Guilherme, 26, Centro, Florianópolis)

Quanto: R$ 20

Informações: (48) 3665-6401 ou www.fcc.sc.gov.br/tac8emponto

