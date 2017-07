Para consolidar bom momento com Eutrópio, Chape visita o Vitória

Série A 22/07/2017 | 06h56 Atualizada em

A Chapecoense já ganhou sob o comando de Vinícius Eutrópio, mostrou uma nova forma de jogar, mas ainda falta algo importante: triunfar fora de casa. A chance para isso se apresenta neste sábado, às 16h, quando visita o cambaleante Vitória. Em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão, o Verdão vai em busca dos três pontos para se afastar da zona da degola e se aproximar de quem vai à Libertadores.

Com os reforços de Andrei Girotto e Reinaldo, que cumpriram suspensão na derrota por 1 a 0 para o Santos, o Verdão tem ainda objetivos maiores no Barradão. Confira as três missões.





Reaproximar do G-6

Líder por duas rodadas, queda brusca e reação. Ainda que tenha saído ileso de visitar a zona de rebaixamento, a Chapecoense demonstra estar em nova ascensão, com o trabalho do técnico Vinícius Eutrópio tendo os primeiros reflexos dentro das quatro linhas. Desta forma, por mais que o discurso seja de permanência na elite do Campeonato Brasileiro, a Chape demonstrou que tem em seu âmago a vontade de estar entre os times que brigam por vaga à Libertadores da América, competição que disputou no primeiro semestre. O triunfo sobre o Vitória deixa o time perto do objetivo.

Desempenho fora de casa

Treinador da equipe há quatro jogos, Eutrópio imprime sua filosofia de trabalho. A primeira vitória no comando foi sobre o São Paulo. Contra o Santos, na Vila Belmiro, ela passou perto. Neste sábado, no Barradão, o técnico busca, enfim, o primeiro triunfo como visitante. O resultado é indispensável para que o profissional conquiste confiança da torcida e continue a implantação de seu trabalho na equipe do Oeste de Santa Catarina.

Consolidar forma de jogar

A equipe de jogo propositivo do começo do campeonato – e do técnico Vagner Mancini – é um resquício. A Chapecoense já não é mais a mesma desde a chegada de Vinícius Eutrópio. O treinador tirou um atacante para a inserção de um meia, o 4-3-3 virou 4-4-2. A equipe se mostra diferente e parece ter um norte para seguir adiante na competição. Neste sábado, o volante Andrei Girotto e o lateral-esquerdo Reinaldo retornam à escalação, após cumprirem suspensão. A Chape ganha força com eles, mas procura a consistência com o treinador.



FICHA TÉCNICA

VITÓRIA: Fernando Miguel; Caique Sá, Kanu, Wallace e Geferson, Uillian Correia, Fillipe Souto, Carlos Eduardo e Cleiton Xavier; Tréllez e André Lima. Técnico: Flávio Tanajura (int).

CHAPECOENSE: Jandrei; Apodi, Grolli, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto, Moisés Ribeiro, Lucas Marques e Luiz Antonio; Arthur e Túlio de Melo. Técnico: Vinícius Eutrópio

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Dibert Pedrosa Moises e Michael Correia (trio do RJ)

HORÁRIO: às 16h deste sábado.

LOCAL: Barradão, em Salvador

