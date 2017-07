Pedro sofre fraturas múltiplas no rosto, diz Conte

Singapura 24/07/2017 | 12h49

O treinador italiano Antonio Conte revelou, nesta segunda-feira, que o atacante espanhol Pedro sofreu "múltiplas fraturas" no rosto, por conta do choque com o goleio colombiano David Ospina, durante amistoso entre Chelsea e Arsenal.

"Ao princípio, pensávamos que era apenas uma contusão, mas ele tem uma fratura múltipla. Acho que vai conseguir voltar a trabalhar com a gente em uns 10 dias, com uma máscara", explicou o treinador dos Blues. O atual campeão inglês está em Cingapura preparando parte da pré-temporada.

O espanhol de 29 anos foi levado ao hospital no último sábado, depois de encontrão com Ospina na partida contra os Gunners. O Chelsea venceu por 3 a 0, em Pequim.

Pedro deixou o campo com o rosto ensanguentado, passou a noite no hospital e voou para Londres na manhã seguinte.

Conte indicou que Ospina não teve intenção de machucar o atacante: "Certamente não. Eu fui jogador e sei que esse tipo de coisas pode acontecer. Ospina só queria a bola".

O treinador italiano também comentou a chegada do espanhol Álvaro Morata, que foi anunciado pelo Chelsea na última semana, procedente do Real Madrid.

"A minha ideia é que ele jogue contra o Bayern de Munique", indicou Conte. Os Blues entram em campo contra o atual campeão alemão na terça-feira.

O atacante de 24 anos chegou ao time londrino após acordo de 80 milhões de euros. Conte se negou a fazer declarações sobre o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa.

