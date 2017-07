Pela 2ª vez em seis dias, Cassano anuncia saída do Hellas Verona

Roma 24/07/2017 | 13h09

O italiano Antonio Cassano voltou a virar o foco das atenções, nesta segunda-feira, ao anunciar mais uma vez que vai deixar o Hellas Verona, apenas seis dias depois de ameaçar abandonar o time, desistir e garantir permanência no clube.

Desta vez, o anúncio no Twitter da mulher Carolina pareceu ser definitivo: "Não tenho intenção de abandonar o futebol, simplesmente não quero continuar neste time", revelou Cassano.

"Fisicamente eu me sinto bem, mas mentalmente não estou motivado para continuar no clube", acrescentou o jogador. O atacante não especificou se tem em mente assinar por outro time.

Na última terça-feira, Cassano protagonizou situação semelhante ao anunciar que iria deixar o Hellas Verona, apenas 10 dias depois de assinar pelo clube, e voltar atrás nas horas seguintes para garantir permanência no time.

"Esta manhã tive um momento de grande fraqueza. Tive reunião com o técnico Fabio Pecchia e com o resto do grupo para dizer que queria sair", revelou Cassano na semana passada.

"Sentia saudade de não poder ver minha família, mas a direção do clube conseguiu trazê-los e eles me deram a força para continuar", acrescentou.

O Hellas Verona voltou à Serie A depois de uma temporada na segunda divisão italiana.

Vítima de um acidente cerebrovascular em partida em outubro de 2011, foi operado dias depois por uma má formação cardíaca.

Cassano já defendeu Roma, Real Madrid, Milan, Inter de Milão e Sampdoria, além de vestir a camisa da Itália em 39 partidas, balançando as redes 10 vezes.

* AFP