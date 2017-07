Pereira encontra nova posição no Figueirense: "Peguei gosto"

Série B 25/07/2017 | 13h49 Atualizada em

O Figueirense encontrou um volante sem ter que ir ao mercado. Matheus Pereira é zagueiro de formação, defendeu os times alvinegros de base jogando na frente do goleiro. Porém, nesta temporada, aparece no time profissional mais avançado. O pedido foi além do esperado. Após seis partidas com a camisa preta e branca, o atleta de 20 anos demonstra ter encontrado seu lugar em campo.

— Pode botar que sou volante agora, gostei da posição. Na base joguei de volante, de lateral, mas o Marcelo (Cabo, treinador) me chamou para conversar e perguntou o que eu gostaria, falou que tinha boa técnica. Peguei gosto pela posição — conta o jovem jogador.

Titular nos últimos três jogos do Figueirense, o garoto não teme o desafio que tem pela frente. Diante dos resultados na Série B do Campeonato Brasileiro, o Furacão luta pela permanência na divisão.

— Sabemos que o momento não é dos melhores e só o trabalho vai mudar isso. O grupo está confiante, sabemos que podemos sair dessa situação e só com muita dedicação vamos sair disso.

Ele e os companheiros estão em preparação ao próximo desafio da equipe no torneio. No sábado, às 16h30min, o Figueirense enfrenta o Vila Nova. O confronto pela 17ª rodada será disputado no Orlando Scarpelli.

