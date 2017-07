Perto do fim do turno, Figueirense vive realidade: a luta é para não cair

Série B 25/07/2017 | 09h00 Atualizada em

Segue a briga, mas por objetivo diferente. Enquanto deixava a disputa por vaga na final do Catarinense para trás e reformulava o plantel, o Figueirense confirmou que a missão na Série B do Campeonato Brasileiro seria pelo retorno à elite do futebol nacional. Passados mais de dois meses do início do torneio, as circunstâncias obrigam o clube a mudar os planos. Não é preciso o informe oficial: o Figueira luta para ficar na Segunda Divisão.

E terá de fazer força para não terminar a competição na zona de rebaixamento. Até agora, o Figueirense conseguiu somar 16 pontos em 18 jogos – aproveitamento de 33,3%. Conforme a pontuação das últimas cinco edições da Série B, para evitar o descenso, seria necessário 44 pontos no total. Para atingir esta soma, o Alvinegro teria de juntar mais 28 e obter o aproveitamento de 42,5% nos 22 jogos que tem de agora até o fim.

O primeiro compromisso para tal será contra o Vila Nova, às 16h30min de sábado, no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense tenta, o quanto antes, deixar a zona de degola. Porém, mesmo em caso de triunfo sobre o quarto colocado, não conseguiria deixar o Z-4 ao final da 17ª rodada pela diferença de pontos em relação ao 16º colocado, o Paysandu.

— São quatro pontos. Não adianta pensar em dois jogos. Temos de pensar no próximo jogo, que nos dá três, vamos tentar diminuir a distância. Ainda há o segundo turno inteiro, muitos jogos pela frente. Mas não adianta pensar tão lá na frente. Título, acesso e rebaixamento são definidos nas últimas rodadas. Não adianta pensar lá na frente e esquecer do compromisso — reforçou o goleiro Saulo.

Aproveitamento de campeão por acesso

O objetivo de retorno à elite do Campeonato Brasileiro, porém, ainda é tangível, embora bem distante. Com base nas últimas edições da competição, seriam necessários chegar aos 65 pontos para terminar na quarta colocação da Série B e dentro do G-4. Para alcançar esta conta, o Figueirense teria de somar 49 dos 66 pontos que vai disputar para juntar aos 16 que já tem.

O aproveitamento nos 22 jogos que faltam teria de chegar aos 74,3% dos pontos que estão por ser disputados. Apenas um clube tem aproveitamento igual ou superior a esse nas três divisões do Brasileirão: o Corinthians.

Falta para ficar: 28 pontos (42,5% de aproveitamento)

Falta para subir: 49 pontos (74,3% de aproveitamento)

Baseado em 44 pontos pela permanência e 65 para acesso, conforme média das últimas cinco edições.

