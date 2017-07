Pinguim é encontrado morto na Praia da Daniela, em Florianópolis

Fatalidade 23/07/2017 | 16h52 Atualizada em

Um pinguim foi encontrado morto na praia da Daniela, no norte de Florianópolis. O animal foi localizado pelo fotógrafo do Diário Catarinense, que passava pelo local por volta do meio-dia deste domingo. Não haviam ferimentos aparentes no pinguim.

Segundo a Polícia Militar Ambiental de Florianópolis, é comum encontrar pinguins mortos pelas praias nessa época do ano. A maioria acaba se cansando durante a viagem de migração e, pelo estresse, acabam morrendo. Ou ainda, há casos em que o animal fica preso nas redes de pesca e, por não conseguir voltar à superfície para respirar, acabam morrendo afogados.

A orientação da polícia nesses caso é para não mexer no animal morto. Caso sejam localizados animais silvestres vivos o procedimento é entrar em contato com a PM Ambiental. Em Florianópolis, o telefone é o 48 3665-4487.