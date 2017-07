Piqué escreve novo episódio da 'novela Neymar'

Los Angeles 24/07/2017 | 12h04

A novela "Neymar no PSG" viveu um novo desdobramento no domingo, em seu último episódio: Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, garantiu que Neymar ficará no clube catalão, apesar da insistência da imprensa francesa na concretização da transferência.

Piqué, casado com a cantora colombiana Shakira e um dos jogadores mais carismáticos do elenco catalão, precisou de apenas duas palavras para desencadear um tsunami nas redes sociais: "Ele fica", acompanhado de uma foto em que aparece abraçado com Neymar, ambos sorrindo.

Em apenas três horas após a publicação, a foto já tinha recebido 526.000 'likes' no Instagram, mais de 77.000 retuítes e 135.000 'likes' no Twitter, sem contar o dilúvio de comentários nas redes sociais e na imprensa de torcedores do Barça, aliviados, e do PSG, incrédulos e desconfiados.

Piqué é um dos líderes do vestiário do Barça, apesar de não ser o capitão do time, e o diário esportivo Marca se referia ao zagueiro no domingo como "Presidente Piquenbauer".

A transferência de Neymar para o PSG, que estaria disposto a pagar os 222 milhões de euros da multa rescisória do brasileiro e mais 30 milhões de euros por ano em salários, segue no ar, apesar do 'baque Piqué'.

O diário francês Le Parisien garante nesta segunda-feira que "a contratação do século" será fechada nos próximos dias: "A estrela brasileira segue desejando jogar no clube parisiense, que está solucionando os últimos detalhes econômicos".

O diário esportivo L'Équipe tem o mesmo discurso, falando de "um último grande obstáculo: encontrar uma via financeira que torne realizável esta transferência fora do comum".

Tanto Barcelona como Paris Saint-Germain estão atualmente realizando suas pré-temporadas nos Estados Unidos há uma semana e seguirão em terras norte-americanas por mais alguns dias. A emissora americana ESPN também crava que a transferência será concretizada em breve.

Citando uma fonte próxima ao jogador, a ESPN afirmava no domingo que Neymar não sabia o motivo de Piqué ter publicado a fotografia com a mensagem afirmando que ficaria no Barcelona.

Segundo a ESPN, Neymar e seu pai -que também é seu empresário- deram o 'sim' ao PSG para um contrato de quatro anos com o clube francês.

No sábado, Neymar se destacou na vitória do Barça sobre a Juventus (2-1) em amistoso, anotando dois gols. Em seguida, deixou o estádio Metlife, em Nova Jersey, posando para algumas selfies com os fãs, mas sem responder às perguntas sobre seu futuro.

Na sexta-feira, o próprio Neymar reascendeu os boatos ao publicar uma foto em que aparece deitado no campo em plena reflexão. depois, publicou outra foto vestindo a camisa do barça, com os dedos apontados para o céu.

- Conversa com Messi e Suárez -

O novo treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, afirmou que as dúvidas sobre uma possível saída do astro brasileiro são "apenas rumores".

"Este é o período de rumores, como sempre acontece. Pelo que sabemos, Neymar está com a gente e é um de nossos jogadores", garantiu Valverde na véspera do confronto contra a Juventus. Depois do jogo, o técnico insistiu que "o Barça não vai abrir mão de Neymar".

Os maiores diários esportivos de Barcelona, Sport e Mundo Deportivo, publicaram no domingo que Lionel Messi e Luis Suárez teriam conversado com Neymar para tentar convencê-lo a continuar formando o famoso trio ofensivo 'MSN'.

Já a rádio Catalunya se mostrou mais resguardada no domingo, encontrando fortes indícios de que o PSG estaria perto de contratar Neymar.

A janela de transferência no futebol europeu fecha em 31 de agosto. Há, portanto, tempo suficiente para que o PSG construa um mecanismo financeiro complexo capaz de realizar tamanha aquisição sem infringir as regras do 'fair play' financeiro da Uefa, que impede os clube de gastarem mais do que arrecadam. Por outro lado, não seria surpreendente se Neymar permanecesse no Barcelona.

Por enquanto a 'novela Neymar' segue firme e forte, ganhando novos episódios a cada gesto, foto ou especulação.

* AFP