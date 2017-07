Piqué garante que Neymar fica no Barcelona

Barça 23/07/2017 | 19h16 Atualizada em

O zagueiro espanhol Gerard Piqué garantiu neste domingo (23) em sua conta no Twitter que seu companheiro de Barcelona, o brasileiro Neymar, ficará no clube, apesar das investidas milionárias do Paris Saint-Germain.

"Ele fica", escreveu simplesmente Piqué no Twitter, como legenda para uma foto em que abraça Neymar.

O tuíte colocou fogo nas redes sociais e recebeu mais de 30 mil retuítes e 39 mil likes nos vintes minutos após a postagem.

Neymar está envolvido numa briga de bastidores desde a semana passada, com diversos meios de comunicação afirmando que o brasileiro estaria disposto a trocar o Barça pelo PSG, que pretende pagar a multa de 222 milhões de reais para sua rescisão com o clube catalão.