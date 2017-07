Prédio desaba e deixa ao menos seis mortos em Mumbai

Índia 25/07/2017 | 11h47 Atualizada em

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 15 ainda podem estar sob os escombros de um prédio de quatro andares que desabou, nesta terça-feira (25), em Mumbai, capital econômica da Índia. Os socorristas resgataram vários sobreviventes, alguns gravemente feridos.

— Acreditamos que cerca de 15 pessoas ainda estejam presas. As operações de resgate continuam — declarou o porta-voz dos socorristas, Tanaji Kamble.

Desabamentos de edifícios são frequentes na Índia, sobretudo, durante a temporada de chuvas, entre junho e setembro. Em Calcutá, um prédio também desabou nesta terça, mas não há registro de vítimas.

Os desabamentos atingem Mumbai com certa frequência. Na cidade, a mais populosa do país, milhões de habitantes vivem em imóveis que estão em condições precárias, devido à escalada de preços do mercado imobiliário e à falta de casas populares.

Nos últimos anos, a metrópole foi palco de outras tragédias na área habitacional, provocadas por construções e materiais de má qualidade, pela deterioração dos prédios com o passar do tempo, ou pela ausência de reformas.

Em 2013, 60 pessoas morreram no colapso de um edifício residencial.

