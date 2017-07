Prefeitura de Itapema quer cancelar Plano Municipal de Saneamento

Política 25/07/2017 | 17h07 Atualizada em

A prefeita Nilza Simas (PSD) encaminhou à Câmara de Vereadores de Itapema, em regime de urgência, um projeto de lei que revoga o Plano Municipal de Saneamento, de 2014, e anula o termo aditivo assinado em dezembro de 2015 com a empresa Águas de Itapema, que resultou no chamado "tarifaço" _ reajuste que dobrou a conta de água na cidade. A expectativa era que os parlamentares votem o pedido nesta terça-feira à noite.



As anulações através do projeto de lei reforçam o decreto assinado pela prefeita no dia 10 de julho, que suspendeu o "tarifaço" e retroagiu as contas de água ao valor que era cobrado em novembro de 2015, antes do termo aditivo assinado entre a prefeitura e a concessionária.



O projeto de lei encaminhando à Câmara também determina uma revisão no Plano Municipal de Saneamento. A pressa em anular o documento atual tem por base um parecer da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc), que apontou irregularidades. Uma delas é o fato de ser permitido que a empresa use a tarifa de água e esgoto para garantir um fundo, a ser aplicado em futuros investimentos previstos no Plano.



Na semana passada, a empresa Águas de Itapema entrou com uma ação na Justiça pedindo o cancelamento do decreto. O advogado Cauê Vecchia Luzia, que representa a empresa, diz que o documento impede o equilíbrio financeiro da concessionária, e por isso seria ilegal. A Justiça ainda não avaliou o pedido de liminar apresentado pela empresa.



Este mês, a fatura de água e esgoto deverá vir com o valor atualizado e com desconto.



Na Justiça



A suspensão do ¿tarifaço¿ deve render uma enxurrada de ações de ressarcimento em Itapema. Antes mesmo do decreto, consumidores já haviam conseguido na Justiça a revisão da tarifa _ tem condomínio que conseguiu quase um ano de isenção na conta de água como compensação pelo que teria pago a mais.