Presentes da rainha Elizabeth II são exibidos no Palácio de Buckingham

A foto dedicada a Elizabeth II por John F. Kennedy, a tapeçaria de Mandela e a insígnia do astronauta Tim Peake estão entre os presentes mais emblemáticos recebidos pela rainha da Inglaterra em seus 65 anos de reinado, e que poderão ser vistos no Palácio de Buckingham neste verão.

A exposição vai até 1º de outubro na residência londrina da soberana de 91 anos.

Com seus 200 presentes, tem-se uma visão sem precedentes dos encontros da rainha com as figuras mais importantes da história contemporânea, assim como as viagens da monarca ao redor do mundo.

Desde a ascensão ao trono, em 1952, Elizabeth II fez 89 visitas de Estado e recebeu mais de uma centena de autoridades no Reino Unido.

— A troca de presentes é um dos aspectos mais universais dos encontros da rainha com outros chefes de Estado — diz a vice-curadora da exposição "Royal Gifts" (Presentes Reais), Sally Goodsir.

"Assinado: Kennedy"



Gesto de "boa vontade", símbolo de amizade e de uma troca diplomática, os presentes são também uma forma de exaltar a cultura de um país, seu artesanato e suas especialidades, explica Goodsir.

— Um dos presentes mais populares é a foto dedicada — continua ela, referindo-se, especificamente, à que John Kennedy ofereceu à rainha durante uma viagem a Londres, em 1961, quando o presidente americano e a mulher, Jackie, jantaram com Elizabeth II no Palácio de Buckingham.

Foto com dedicatória entregue à rainha pelo então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy Foto: Tolga Akmen / AFP

Exposta na seção "Presentes da América" da exibição, a fotografia — presenteada em uma moldura de prata da joalheria Tiffany — tem uma dedicatória manuscrita de Kennedy. Nela, o presidente expressa sua "grande estima" pela soberana.

Trinta e cinco anos mais tarde, a rainha recebeu outra grande figura do século XX, Nelson Mandela. A ocasião permitiu que o então presidente sul-africano lhe entregasse uma tapeçaria de seda com ilustrações da caça ao maior antílope africano, o alce do Cabo, nas montanhas de Drakensberg, leste da África do Sul, "onde Mandela cresceu", segundo Goodsir.

Ao lado da tapeçaria, um retrato impressionante de Elizabeth II feito com cascas de banana pintadas, presente do atual presidente de Ruanda, Paul Kagame, em 2006, chama a atenção.

Crocodilos e cangurus



Sob os majestosos lustres do salão de baile do palácio, onde são exibidos os presentes da Ásia, há uma caixa laqueada, adornada com o desenho de uma garça em prata, presente do imperador japonês Showa pela coroação da rainha em 1953.

— A posterior visita do imperador Showa, na década de 1970, foi a primeira de um imperador japonês a outro país — lembra Goodsir.

Com um toque mais original, a rainha também recebeu um bom número de animais... vivos: um crocodilo da Gâmbia, em 1961; um elefante do Camarões, em 1972; e seis cangurus da Austrália, em 1977. Todos foram parar no zoológico de Londres. A rainha também ganhou 20 cavalos, sua grande paixão.

Na visita de Elizabeth II à França, em junho de 2014, o então presidente francês, François Hollande, ofereceu-lhe uma porcelana de Sèvres.

Enquanto os líderes estrangeiros cobriram a rainha de presentes, alguns objetos também vieram de seus súditos, de organizações, ou de instituições britânicas, como a bandeira do Reino Unido que o astronauta britânico Tim Peake levou ao espaço em 2016.

Presente do astronauta Tim Peake à rainha Elizabeth II Foto: Tolga Akmen / AFP

A exposição termina com uma homenagem à princesa Diana, por ocasião do 20º aniversário de sua morte, e apresenta uma série de itens pessoais, como gravações, imagens, canetas, entre outros. Lady Di faleceu em um acidente de carro em Paris, em 31 de agosto de 1997.

