PRF recomenda uso de rotas alternativas durante obra na BR-470

Em revitalização desde a semana passada, a BR-470 deve ficar em obras por pelo menos dois meses só no trecho entre os quilômetros 50 e 63. Nesta segunda-feira, o objetivo da empresa LCM Construções era de adiantar o serviço de recuperação asfáltica próximo ao Instituto Federal Catarinense (IFC), para passar o trevo de acesso a Pomerode sentido Indaial e, com isso, aliviar o trânsito. Embora não divulguem o cronograma de trabalhos, os engenheiros responsáveis garantem que a obra na região não demorará mais do que os 60 dias previstos. O trecho da rodovia federal entre Navegantes e Ilhota também passará por melhorias e a previsão é que as obras sejam executadas até o fim do ano.

A orientação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é, primeiro, que os motoristas tenham paciência. Irritações e buzinaços não são soluções para amenizar as filas que se formarão. Na opinião do policial Adriano Fiamoncini, do Núcleo de Comunicação Social da PRF, planejamento é tudo não só na vida, como também no trânsito.

– O motorista precisa se planejar. A dica é que ele saia com pelo menos uma hora de antecedência do que normalmente, já programando uma possível parada. A obra atrapalha? Sim, mas é preciso entender que não é possível arrumar a via sem causar transtornos – afirma Fiamoncini.

Para driblar o engarrafamento que se forma, uma dica é usar rotas alternativas que, embora sejam mais longas, no fim das contas se tornem mais eficientes pela rapidez. Para quem vem do Alto Vale em direção ao Litoral, a sugestão da PRF é utilizar a Rua Dr. Blumenau, em Indaial – que em Blumenau se transforma em Rua Bahia. A ¿Estrada Velha¿, como é conhecida popularmente, raramente registra pontos com congestionamento e é uma saída para quem quer evitar as filas.