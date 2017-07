Quarta-feira será de sol e temperaturas de até 30ºC em SC

Fique de olho 26/07/2017 | 06h44 Atualizada em

Amanhecer do dia na praia dos Ingleses, no Norte da Ilha

Amanhecer do dia na praia dos Ingleses, no Norte da Ilha Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

A quarta-feira, 26, segue com poucas mudanças no tempo em Santa Catarina. O ar seco continua deixando o céu limpo e o sol mais uma vez vai predominar em todas as cidades do Estado. No entanto, as primeiras horas da manhã terá formação de nevoeiros em algumas áreas de SC, principalmente no Norte e Vale do Itajaí.



Com relação às temperaturas, as máximas da tarde atingem os 30°C no Sul, 28°C no Oeste e 25°C na Grande Florianópolis.

— É certo que ao longo da próxima noite as temperaturas baixam, principalmente no Planalto. No entanto, durante o dia elas voltam a subir para a época do ano como o mapa abaixo mostra — disse o meteorologista da RBS, Leandro Puchalski.



Baixa umidade em Santa Catarina

O ar seco que predomina no Estado fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta para a baixa umidade do ar na manhã da última terça-feira, 25. De acordo com o órgão, esse indicador está variando entre 20 e 30% e a região mais afetada é o Oeste, bem como as porções ocidentais do Paraná e do Rio Grande do Sul. Veja os cuidados com a saúde nesta época do ano.

Quinta-feira

Amanhã as temperaturas serão parecidas com as de hoje. O amanhecer e a noite serão mais amenas, mas ao longo do dia podem chegar aos 30ºC. A chance de chuva está descartada em todo o Estado.

— As temperaturas seguem de meia estação apesar de no turno da tarde não subir tanto quanto na quarta em algumas áreas — disse a técnica em meteorologia da RBS, Bianca Souza.



