Radar meteorológico móvel do Sul de SC começa a ser montado

Monitoramento 25/07/2017 | 19h34 Atualizada em

O radar meteorológico móvel, que terá como sede a cidade de Araranguá, chegou em Florianópolis para ser montado nesta terça-feira. Em um galpão, técnicos brasileiros e da empresa norte americana Enterprise Electronics Corporation trabalham no equipamento. São quatro toneladas de peças do radar responsável pela cobertura do Sul de Santa Catarina. Serão 52 municípios cobertos pelo equipamento meteorológico.

O gerente de Monitoramento e Alerta da Secretaria de Estado da Defesa Civil, Frederico Rudorff, disse que até o fim de semana o radar estará montado. Depois será feito o treinamento. O radar móvel ficará no Morro dos Conventos. Ele será transportado para o local após construída a infraestrutura.

Contendo o modelo Banda X, o radar foi fabricado pela empresa Enterprise Electronics Corporation (E.E.C). O investimento do governo do Estado, através da secretaria de Estado da Defesa Civil, é de R$ 3.401.222,00. Os recursos são do Pacto por SC, financiados pelo Banco do Brasil.

Por ter comprimento de onda menor, os radares Banda X são mais sensíveis e podem detectar partículas menores. Estes radares são frequentemente utilizados para pesquisa e apresentam melhor desempenho para detectar precipitação leve e neve. Por serem menores e mais leves, podem ser fabricados como unidades transportáveis, como é o caso deste radar que está sendo adquirido. O alcance do radar Banda X é entre 100 e 150 quilômetros.

Outro radar, o do Oeste, está em fase final de implementação e será inaugurado no dia 25 de agosto em Chapecó.

