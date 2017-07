Real Madrid e Monaco entram em acordo por Mbappé, segundo imprensa espanhola

Madri 25/07/2017 | 11h47

O jornal esportivo espanhol Marca informou, nesta terça-feira, que o Real Madrid e o Monaco entraram em princípio de acordo para a negociação do atacante francês Kylian Mbappé, por aproximadamente 180 milhões de euros.

Segundo os jornais franceses Le Parisien e Nice Matin, o Monaco desmentiu formalmente a informação.

Já segundo o Marca, que indica fontes próximas da operação, "a intenção das duas partes é que Mbappé se junte ao clube merengue nos próximos dias" e com contrato para as próximas seis temporadas. O valor da negociação estaria entre 150 e 160 milhões de euros, mais de 20 a 30 milhões por meio de cláusulas de rendimento.

O treinador francês Zinedine Zidane já havia comentado que gostaria de contar com mais um atacante, depois da saída de Álvaro Morata para o Chelsea.

Mas no domingo, o treinador do Real Madrid pareceu descartar esta hipótese: "Não pedi nada. Não conversei com o presidente. Temos um grupo de 28 jogadores e estou muito feliz. Trabalhamos muito bem todos juntos", indicou.

Caso a transferência se confirme, Mbappé receberia 7 milhões de euros por temporada, segundo o Marca.

O atacante, que tem contrato com o clube do Principado até 2019, está na mira dos principais clubes da Europa, entre eles o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. Vários meios espanhóis e franceses afirmam que o jogador prefere o clube merengue do que o PSG.

* AFP