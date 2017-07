Roberto Alves: "O Avaí teve a postura certa para vencer o Cruzeiro"

Opinião 23/07/2017 | 18h12 Atualizada em

Foi uma vitória com o jeito de ser do Avaí. Para superar o Cruzeiro por 1 a 0, o Leão jogou com a mesma garra, a mesma determinação que teve contra o Corinthians no meio da semana. A diferença é que fez o gol e soube segurar até o final.

O time teve gigantes dentro de campo que fizeram a diferença, como foram o goleiro Douglas, o zagueiro Alemão, o volante Judson e o atacante Junior Dutra. Fizeram uma partida extraordinária.

Destaca-se a superação, a determinação. E é isso o que precisa acontecer na Ressacada contra os times grandes. Não há como encarar de igual para igual. O time precisa continuar com essa marcação, essa raça, essa superação, buscando o contra-ataque para surpreender.

Quando encarar times do mesmo porte, o papo é outro. Precisa encontrar alternativas para buscar a vitória.

Mas o que fica é o resultado expressivo que teve contra o Cruzeiro, que é determinante para as ambições azurras na competição.

