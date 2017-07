Sá Leitão assume Ministério da Cultura e diz que vai tentar reduzir custos e aumentar receitas

Em Brasília 25/07/2017 | 16h14 Atualizada em

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, afirmou nesta terça-feira (25), durante cerimônia de posse no Palácio do Planalto que está honrado com o convite, que vai trabalhar com "dedicação, responsabilidade, transparência" para corresponder às expectativas do presidente Michel Temer e que fará o possível para reduzir custos e aumentar receitas.

– A Cultura é um poderoso antídoto para a crise – disse.



– Sei que as condições são adversas, começando a sair da maior recessão da nossa história. O próprio Minc passou por período de incerteza e instabilidade – afirmou, dizendo que é preciso sair da crise e isso se faz pelo trabalho. – Quero contribuir a partir do Ministério da Cultura para que o Brasil saia da crise – afirmou. – É justamente nos momento de crise que serem humanos são testados.

O novo ministro disse ainda que a Cultura tem um PIB maior do que o das indústrias têxtil, farmacêutica e eletroeletrônica e está "no cerne da economia criativa, ajuda a gerar empregos". Segundo ele, as reformas estruturais "apontam para novo Brasil que sonhamos".

– Juntos, somos mais fortes, podemos enfrentar desafios e superar obstáculos, separados nos enfraquecemos – declarou.

Leitão afirmou que assume o ministério "de forma honrada numa hora tão difícil para o país" e que a Cultura "é a melhor ferramenta para ressuscitar sonhos". O novo ministro lembrou que trabalhou com o ex-ministro da Cultura Gilberto Gil e disse que tem muito orgulho de ter trabalho com o cantor, que foi ministro nas gestões do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Leitão fez um breve histórico de sua carreira e diversos agradecimentos, incluindo também uma referência ao ex-presidente José Sarney, que esteve na cerimônia. O cargo do Minc estava vago desde 18 de maio, quando o deputado Roberto Freire (PPS-SP) deixou o posto, após a divulgação da delação do Grupo J&F, que atingiu Temer. Com a imagem fragilizada pela denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, Temer abriu mão de uma indicação política e decidiu agradar ao setor artístico com a nomeação do jornalista.

