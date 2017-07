Saiba como conversar com você mesmo no WhatsApp

Redes Sociais 25/07/2017 | 17h51 Atualizada em

Guardar fotos, arquivar áudios, salvar a lista de compras do supermercado e, até mesmo, desabafar: tudo isso pode ser feito em uma conversa com você mesmo no WhatsApp. Apesar de parecer bobagem – e um pouco solitário –, a dica pode ser útil na hora de guardar arquivos sem precisar abrir mais de um aplicativo.



Para fazer isso, você precisa, primeiro, salvar o seu contato no celular. Depois, no WhatsApp, abra a conversa com um amigo e envie o seu contato. Para fazer isso, clique no sinal +, no iOS, ou no clipe de papel, no Android.

Veja passo a passo:



No iOS:



Foto: Reprodução / Whatsapp

Primeiro, salve seu contato no celular. Depois, abra a conversa com um amigo, aperte no sinal + e depois em contato.



Foto: Reprodução / Whatsapp

Procure pelo seu nome e depois em enviar contato. Quando fizer isso, vai aparecer ali a opção "mensagem" e, clicando, você já pode começar uma conversa com você mesmo.



No Android:



Foto: Reprodução / Whatsapp

Após salvar o seu contato, abra uma conversa com um amigo e aperta no ícone de clipe de papel. Em seguida, aperte em contato.



Foto: Reprodução / Whatsapp

Após selecionar o contato, clique em enviar. Para iniciar a conversa com você mesmo, basta clicar em "mensagem" e então abrirá uma tela possibilitando a conversa.



Além disso, também existe a possibilidade de você conversar em um grupo só seu. Para isso, basta criar um grupo, adicionar um amigo e depois removê-lo do grupo.

Foto: Divulgação / Whatsapp

Para remover, basta clicar no participante do grupo a ser excluído e depois em "remover do grupo".