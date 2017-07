Saiba o que vai acontecer na sua novela preferida nesta terça-feira

Fique ligado 25/07/2017 | 07h00 Atualizada em

Malhação – RBS TV, 17h55min

Bóris incentiva Edgar a ir à festa. Samantha e MB se surpreendem com o show de Fio. Josefina repreende Roney. Keyla não consegue sair de casa e fica cuidando de Tonico. Keyla se emociona ao ouvir Tonico falar e corre para encontrar Tato. Deco chega à lanchonete.

Novo Mundo – RBS TV, 18h25min

Cecília decide vender a joia que ganhou da mãe para ajudar Libério no jornal. Licurgo encontra a escritura da taberna. Domitila finge um desmaio para não sair com Dom Pedro. O Barão de Marescal e outros aliados exigem que Leopoldina se posicione contra a Constituição.

Pega Pega – RBS TV, 19h30min

Malagueta, Agnaldo e Sandra Helena impedem Júlio de devolver a mala. Márcio convida Bebeth para manipular os bonecos com ele na festa infantil. Maria Pia e Malagueta seguem Luiza e veem ela entrar em um carro com Flavio.

Belaventura – Record, 19h45min

Corinto dá boas vindas ao reino de Belaventura e diz que será o dia de conhecer o rei. Pietra fica encantada ao ver Enrico. A mãe de Pietra é levada por Cedric. Vitoriana passa mal e desmaia. O tempo passa, e, adulto, Enrico está diante do túmulo da mãe. Severo está foragido. Enrico e Pietra se reencontram.

Carinha de Anjo – SBT, 20h30min

Dulce Maria recupera a consciência e vai para o quarto. Os médicos fazem um exame em Dulce e constatam que ela não sente as pernas. Cecília telefona para a irmã Fátima e recebe a notícia de que Dulce sofreu um grave acidente.

O Rico e Lázaro – Record, 20h45min

Abednego pede Naomi em casamento, mas ela recusa. Mesaque e Sadraque começam a namorar Raquel e Dalila. Nebuzaradã ameaça Asher.

A Força do Querer – RBS TV, 21h20min

Eurico exige que Eugênio convença Joyce a abrir mão da parte dela na empresa. Bibi perde o emprego. Silvana ganha no jogo e compra um carro novo. Ivana e Cláudio se amam. Bibi pede para ir com Cirilo ao presídio. Cláudio dá um ultimato em Ivana. Silvana teme que Irene faça algo contra Joyce. Almerinda contrata o Balada Jeiza.