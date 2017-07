Bruxelas 26/07/2017 | 08h23

A Comissão Europeia manifestou nesta quarta-feira (26) sua "preocupação" com a adoção, por parte do Congresso americano, de novas sanções contra a Rússia.

Em um comunicado, o Executivo europeu se disse preocupado com "o possível impacto na independência energética da UE" e com "suas consequências políticas negativas possíveis", lembrando da importância de coordenar a política de sanções entre todos os países do G7.

* AFP