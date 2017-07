Secretaria da Educação abre no dia 14 de agosto inscrições de concurso para contratar 1 mil professores

Educação 25/07/2017 | 12h00 Atualizada em

A Secretaria da Educação de Santa Catarina abrirá inscrições do concurso para contratação de 1 mil professores efetivos para a rede estadual de ensino a partir do dia 14 de agosto. Serão 600 vagas destinadas a professores do ensino regular (fundamental e médio), educação indígena e para os Centros de Educação Profissional (Cedups).

Outras 400 vagas serão destinadas a cargos administrativos, como assistentes educacionais, administradores, supervisores escolares e orientadores educacionais.

O concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. As provas serão aplicadas no dia 8 de outubro e o resultado será divulgado no dia 5 de dezembro.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, a chamada dos aprovados será feita entre 11 e 13 de dezembro. Eles atuarão já a partir do primeiro semestre de 2018.

A maior parte das vagas para as salas de aula – a secretaria ainda finaliza a elaboração do edital – começarão com carga horária de 10 horas semanais, mas, segundo Deschamps, muitos farão 20 horas e, eventualmente, 40 horas, dependendo da especialidade.

Os salários serão proporcionais à carga horária do contratado. Atualmente, o vencimento inicial para quem entra no magistério estadual, com graduação completa, é de R$ 2.532,07, segundo a lei complementar 668, de 2015, que estabelece o plano de carreira dos professores em Santa Catarina. Mas, conforme a lei, está previsto um reajuste a vigorar a partir de 1º de janeiro deste ano, que eleva o valor inicial para R$ 2.577,02.

O último concurso para professores do ensino regular foi feito em 2012, com aproximadamente 5 mil professores efetivados. Os últimos professores indígenas foram contratados em 2003 e assistentes educacionais, em 2005.

Mas para Deschamps, o maior avanço é em relação aos administradores, supervisores escolares e orientadores educacionais. O concurso para essas especialidades não era realizado desde 1998.

