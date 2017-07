Secretário Deschamps anuncia nesta terça o novo concurso público para magistério 

Moacir Pereira 24/07/2017 | 18h13 Atualizada em

O secretário da Educação, Eduardo Deschamps, concede entrevista coletiva nesta terça-feira, às 9h30, para anunciar o edital de concurso público para ingresso na carreira do magistério estadual e na estrutura da secretaria. Na ocasião, divulgará o número de vagas e os respectivos cargos.

Deverá falar, também, sobre os projetos de construção de novas escolas, de melhoria e ampliação de unidades e de obras de infraestrutura em todo o Estado.

O terceiro tema da entrevista deverá focalizar um programa inédito a ser executado em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar.

Finalmente, Eduardo Deschamps tratará do plano de gestão escolar, implantado em cerca de 830 escolas públicas estaduais há cerca de dois anos e com resultados extremamente positivos.

Sobre este programa inovado anunciará também as diretrizes de seleção dos novos diretores escolares, comprometidos com planos de gestão, para as últimas 204 escolas estaduais.

O governador Raimundo Colombo participará da coletiva.

