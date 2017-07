Semana começa com tempo seco e sol entre nuvens em Santa Catarina

De olho no tempo 24/07/2017 | 07h24 Atualizada em

A segunda-feira, 24, promete ser outro dia de tempo seco em Santa Catarina. Como aconteceu durante o último final de semana, as nuvens aparecem um pouco mais nas cidades da Serra, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte. No entanto, com a chegada do sol a nebulosidade se dissipa e o céu permanece limpo na maior parte do dia.

Conforme a central de meteorologia da RBS, o ar seco que segue influenciando o tempo no Estado faz com que as as temperaturas sejam elevadas hoje. No Sul, a máxima da tarde pode ultrapassar os 29ºC. Nas demais cidades de SC o dia fica entre 26ºC e 28ºC.

— Vale lembrar que ainda estamos no inverno, e esse "calorzinho" é mais restrito ao início e meio da tarde — disse a técnica em meteorologia Bianca Souza.

Tempo na terça-feira

Amanhã, 25, o sol continua predominando no Estado. O ar seco permanece influenciando no tempo e os termômetros continuam marcando temperaturas elevadas para a época do ano. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Norte e Oeste as máximas ficam entre 27ºC e 28°C.

