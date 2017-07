Semana deve ser de sol e tempo seco em grande parte de SC

Previsão do tempo 23/07/2017 | 21h10 Atualizada em

A segunda-feira deve ser de sol e céu azul em grande parte de Santa Catarina, assim como o restante da semana. A previsão, segundo o meteorologista Leandro Puchalski, indica ainda que, nos próximos dias, as tardes devem ter elevação da temperatura. Além disso, não há indicativos de chuva significativa no período.

Conforme a Epagri/ Ciram, órgão estadual que monitora as condições climáticas, o amanhecer de segunda-feira ainda deve ter nevoeiros, apesar do tempo seco que persiste até o anoitecer. Nas regiões do Planalto e do Meio-Oeste o frio ainda persiste, principalmente no começo e fim do dia.

No entanto, ainda conforme a Epagri/ Ciram, as temperaturas amenas não devem durar muito, já que um sistema de frente fria está no oceano se deslocando para o sul do Brasil. A partir do dia 2 de agosto, esse sistema pode trazer chuva ao Estado, causando também a queda das temperaturas. Já do dia 6 em diante, uma massa de ar frio deve acentuar ainda mais o frio.



