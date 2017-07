Sequência de "Mulher-Maravilha" ganha data de estreia

Mais um 26/07/2017 | 09h03 Atualizada em

Sucesso de bilheteria, o filme Mulher-Maravilha vai ganhar uma sequência. A Warner anunciou na San Diego Comic-Con que o novo longa chegará aos cinemas em 13 de dezembro de 2019.

A diretora do primeiro filme, Patty Jenkins, está trabalhando no roteiro da sequência ao lado de Geoff Johns, que deve produzir o novo filme ao lado de Jon Berg. Apesar de seu envolvimento, Patty ainda não foi oficializada no comando do próximo filme da heroína da DC interpretada por Gal Galdot.

Segundo a Warner, o longa irá se situar no passado. Segundo rumores apontados pelo site Screen Rant, o próximo filme da Mulher-Maravilha pode se passar durante a Guerra Fria.

De qualquer maneira, a Mulher-Maravilha poderá ser vista em Liga da Justiça, que estreia em 16 de novembro.