Série "Sob Pressão" vai mostrar a realidade de médicos brasileiros que salvam vidas em hospital público

Evandro, Carolina e equipe têm uma rotina que parece com tantas outras já vistas na TV. São médicos que travam uma batalha diária para salvar vidas, superando obstáculos e fazendo até o impossível para minimizar a dor e o sofrimento dos pacientes. Tal qual Grey's Anatomy, House ou E.R., mas com uma particularidade bem importante: é no Brasil e em um hospital público. Eis a premissa de Sob Pressão, série que estreia hoje na RBS TV, após a novela A Força do Querer.



A ideia é mostrar a realidade de médicos que precisam conviver com a precariedade da saúde pública no país. Em uma parceira entre a Conspiração Filmes e a Globo, a produção tem roteiro de Jorge Furtado e estrelada por Julio Andrade e Marjorie Estiano. A trama é inspirada no livro homônimo sobre a rotina do médico Marcio Maranhão, escrito por ele e Karla Monteiro – lançado em 2014 e agora reeditado pela Globo Livros. A obra já tinha sido levada ao cinema em 2016 no longa de mesmo nome dirigido por Andrucha Waddington, que também assina a direção da série.

Evandro (Julio Andrade) é um cirurgião obstinado, um misto de MacGyver – pelos improvisos que precisa fazer em sua rotina – e House – pelo vício em trabalho e em remédios (aliás, ele usa oxicodona, o mesmo do doutor americano). Cirurgião-chefe da equipe médica de um hospital público localizado em uma comunidade do Rio de Janeiro, ele se impõe um desafio diário: ninguém morre em seu plantão. Além de driblar a falta de praticamente tudo na instituição – de uma simples gaze a medicamentos mais complexos –, Evandro também tenta superar a perda da mulher, que morreu durante uma cirurgia de emergência comandada por ele.

Uma das companheiras de Evandro no hospital é a Dra. Carolina (Marjorie Estianoo). Ela é uma cirurgiã vascular que se ampara na fé para enfrentar a miséria do dia a dia no hospital. Com eles, ainda trabalha uma equipe de talentosos médicos, como o clínico-geral Décio (Bruno Garcia), o anestesista Amir (Orã Figueiredo), o neurocirurgião Rafael (Tatsu Carvalho) e o residente Charles (Pablo Sanábio). Os especialistas contam com o auxílio da enfermeira Jaqueline (Heloisa Jorge) e da técnica de enfermagem Kelly (Talita Castro).

Logo no primeiro episódio de Sob Pressão (já disponível no Globo Play), Evandro precisa driblar a falta de drenos durante a cirurgia de uma grávida. O médico vai até o pátio do hospital e corta um pedaço da mangueira de jardim que está sendo usada para limpeza. Volta ao bloco cirúrgico e pede que o material seja esterilizado. Diante do olhar incrédulo dos colegas, ele indaga: ¿Vocês têm alguma ideia melhor?¿. A falta de equipamentos e medicamentos é cotidiana, por isso a criatividade e o improviso acabam sendo imprescindíveis ao trabalho. É essa realidade que torna a série tão diferente das produzidas pela TV americana que estamos acostumados a acompanhar.

Histórias reais contadas por Dráuzio Varella no "Fantástico"

Com a mesma premissa de Sob Pressão, o Fantástico começou a exibir no domingo (23) o quadro Tudo pela Vida - Quando o Remédio É Tentar o Impossível. Nele, Dr. Dráuzio Varella apresenta médicos-herois reais que trabalham em emergências de hospitais públicos brasileiros. Serão quatro episódios com temas diferentes, como a precariedade de emergências, a falta de material nas unidades de saúde públicas, as dificuldades em hospitais obstétricos, além de doação de órgãos e hospitais veterinários, dois temas que também serão abordados na série.

