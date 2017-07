Setenta pessoas são sequestradas no Afeganistão, sete foram executadas

Kandahar 22/07/2017 | 13h44

Setenta afegãos foram sequestrados na sexta-feira em seu povoado, situado ao lado da principal auto-estrada do sul do país, e pelo menos sete deles foram executados, anunciou neste sábado o chefe da polícia provincial de Kandahar, que acusou os talibãs.

Cerca de 30 pessoas foram libertadas, mas pelo menos outras 30 continuam sob poder dos sequestradores, informou à AFP o general Abdul Raziq.

Ele informou que isso aconteceu ao longo da auto-estrada que une Kandahar, principal cidade do sul do país e capital da província de mesmo nome, com Tarin-Kot, a capital da província de Uruzgán, uma área convulsa patrulhada por insurgentes.

Nenhum grupo reivindicou a ação até o momento.

"Os talibãs sequestraram ontem 70 aldeães em suas casas ao lado da auto-estrada entre Kandahar e Tarin-Kot", declarou general Raziq. "Mataram sete deles. Seus corpos foram encontrados por (outros) vizinhos (da localidade) nesta manhã".

"Liberaram 30, mas mantêm ainda reféns, pelo menos 30", acrescentou o general.

Não se sabe até agora o motivo do sequestro, mas esse tipo de ação costuma ter como alvo funcionários do governo afegão e forças de segurança.

Essa é a primeira vez que os talibãs vão diretamente a um povoado para sequestrar seus habitantes. Geralmente interceptam veículos na estrada.

A operação foi confirmada neste sábado por responsáveis da comissão independente de direitos humanos em Kandahar e Cabul, em uma declaração que condena o sequestro e a execução desses civis.

* AFP