Mumbai 26/07/2017 | 08h38

O número de mortos pelo desabamento de um prédio de quatro andares em Mumbai, a capital econômica da Índia, aumentou para 17 e as equipes de socorro prosseguem com as buscas de vítimas sob os escombros.

A tragédia aconteceu na terça, em um subúrbio da cidade. O balanço inicial era de seis mortos.

Os desabamentos são frequentes na Índia durante a estação das monções, entre junho e setembro.

Outro prédio desabou em Calcutá, no outro extremo do país, mas aparentemente não houve vítimas.

* AFP