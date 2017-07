Spielberg revela trailer de 'Ready Player One' na Comic-Con

Los Angeles 22/07/2017 | 21h56

Milhares de fãs puderam assistir, neste sábado, o trailer da esperada aventura de ficção científica de Steven Spielberg "Ready Player One", no evento Comic-Con que é realizado em San Diego, Califórnia.

Protagonizado por Tye Sheridan, o filme é baseado em um romance escrito em 2011 sobre um adolescente que faz uma caça ao tesouro em um jogo de realidade virtual em um mundo afetado por uma crise energética.

No trailer de aventura e ação, que foi projetado durante a apresentação da Warner Bros., Sheridan interpreta Wade Watts, um jovem que se encontra inserido no jogo de realidade virtual Oasis.

O trailer começa com um parque de trailers futurístico na cidade de Columbus, em Ohio, onde vive Wade, no momento em que este coloca o capacete e as luvas e é transportado para o mundo virtual.

"Nasci em 2025, mas queria ter crescido nos anos 1980, como todos os meus heróis", expressa.

Spielberg recebeu uma enorme ovação quando subiu no palco, no Hall H do Comic-Con, com capacidade para 6.500 pessoas, acompanhado do escritor do romance, Ernie Cline.

O diretor americano explicou que desfrutou de dirigir um filme de ficção científica sobre o mundo "distópico" em que as pessoas estariam vivendo dentro de 30 anos, em 2045.

"Ready Player One" estreará nos Estados Unidos em 30 de março de 2018.

* AFP