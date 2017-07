'Stranger Things' retorna com trailer sombrio e inquietante

San Diego 23/07/2017 | 18h05

Um trailer da segunda temporada da série "Stranger Things", com a música "Thriller" de Michael Jackson, foi exibido na Comic-Con de San Diego, na Califórnia, dando pistas sobre a continuação desta premiada série.

Produzida pela Netflix, a série sobre um grupo de crianças dos anos 1980 que luta contra um universo paranormal e monstruoso foi aclamada no ano passado e descobriu jovens atores, como Millie Bobby Brown, no papel da enigmática Eleven.

O trailer, revelado no sábado, começa com as crianças, interpretadas por Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, em um salão de jogos brincando com o popular videogame dos anos 1980 "Dragon's Lair".

De repente, Will é levado por alguns instantes a uma realidade alternativa, sombria e aterrorizante do mundo paralelo chamado "Upside Down".

"Eu vi algo... senti ao meu redor", diz o menino, aos prantos, à sua mãe, interpretada por Winona Ryder.

Vestidos com o traje dos "Caça-fantasmas", os quatro amigos parecem partir em busca de espíritos do mal, enquanto "Thriller" toca ao fundo.

"Stranger Things", exibida em julho de 2016, foi indicada a 18 prêmios Emmy, que serão entregues em setembro de 2017.

A segunda temporada, com nove episódios, será divulgada pela Netflix em 27 de outubro, pouco antes do Halloween.

* AFP