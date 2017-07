Taxas de serviços públicos em Itajaí tiveram acréscimo de mais de 350%

Moacir Pereira 26/07/2017 | 03h15 Atualizada em

A nova tabela de preços dos serviços prestados pelo Semasa, serviço de água e esgoto de Itajaí, é considerada abusiva pelo vereador Robison Coelho (PSDB), que pediu a revogação ao prefeito Volnei Morastoni (PMDB). O vereador disse na Câmara que a tarifa de água foi reajustada em 10%, "mas as taxas de serviços públicos tiveram acréscimo de mais de 350%". A inflação em 2016 foi de 6,29%, segundo o IBGE.



Floripa iluminada

O prefeito Gean Loureiro (PMDB) lançou o programa Floripa Iluminada, que prevê a substituição até novembro de 2018 de 16 mil pontos de luz em 1.500 vias públicas de 48 bairros da Capital. A execução caberá ao Consórcio SQE Luz, que faz a manutenção do sistema. O diretor do consórcio, Gilberto Vieira Filho (à direita na foto), participou do lançamento com o diretor da Cosip, coronel Paixão (à esquerda na foto).

Foto: Cristiano Andujar / Prefeitura de Florianópolis

Transferência

O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro (PSDB), esteve com o secretário da Educação, Eduardo Deschamps, tratando da transferência de escolas públicas estaduais para o município. Com vivência revista para 2018, viabilizaria também aumento dos recursos do Fundeb. De passagem pela Assembleia Legislativa, Salvaro voltou a defender a candidatura do senador Paulo Bauer ao governo estadual.

