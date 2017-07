Técnico do Criciúma vence mais uma em casa e elogia o torcedor: "A gente ganha confiança redobrada"

invencibilidade 23/07/2017 | 07h00 Atualizada em





Desde que assumiu o Criciúma, em 31 de maio, Luiz Carlos Winck não sabe o que é perder no Heriberto Hülse. Nas seis partidas disputadas em casa, foram cinco vitórias e um empate, motivos de sobra para que o torcedor compareça em maior número. Na tarde deste sábado, diante do ABC, pouco mais de 3 mil torcedores apoiaram o Tigre das arquibancadas, mas Winck está feliz e reconhece a força desse público.

— Fico feliz pela invencibilidade, mas tenho que agradecer ao nosso torcedor que tem nos apoiado, eu gosto pois assim a gente tem confiança redobrada jogando em c asa — destacou o técnico.

Nas próximas duas rodadas, o Criciúma joga longe de casa, e a meta é pontuar. No sábado que vem, o Tigre encara o lanterna náutico na Arena Pernambuco, às 19h. Depois, segue para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará na terça-feira, às 21h30min, pela penúltima rodada do turno.

— Os jogos serão todos complicados, estamos tentando ajustar um que outro setor, principalmente meio campo. Agora é continuar trabalhando, parabenizar o grupo, foi um resultado importante (a vitória sobre o ABC) pois nos trouxe um pouco de gordura. Temos agora dois jogos fora de casa e longe, espero que possamos jogar bem mais uma vez, como temos feito — projetou Winck.

Douglas Moreira, que voltou ao time depois de ficar de fora da derrota contra o Boa Esporte, recebeu elogios do treinador. A má notícia é que ele não poderá atuar na próxima rodada, pois recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. A dupla de zaga Nino e Diego Giaretta foi bem avaliada, e ao longo da semana o departamento médico deve atualizar as condições de Raphael Silva e Edson Borges para a sequência do campeonato.

— Os dois zagueiros foram bem, são jogadores comprometidos com o Criciúma. O Giaretta tem jogado de lateral, como zagueiro também tem ido bem, o Nino quando entra corresponde, então a gente fica contente pois no jogo não tínhamos opção de zagueiro e lateral, pois o Márcio Goiano recém chegou e está se adaptando, mas é um jogador experiente e ainda vai crescer — analisou.

