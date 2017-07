Tenista catarinense Pedro Boscardin é campeão em Velp, na Holanda

Tênis 22/07/2017 | 15h50 Atualizada em

O tenista juvenil catarinense Pedro Boscardin faturou neste sábado o título da Windmill Cup, em Velp, na Holanda. Na final do torneio, disputado no saibro, ele venceu o equatoriano Alvaro Guillen, cabeça de chave 9. A partida foi bastante disputada, com placar definido no último set após os dois primeiros terem sido definidos no tiebreak: 6/7 7/6 6/2.



Esta foi a segunda etapa da Gira Europeia, sendo o primeiro título na segunda final, já que o catarinense havia sido vice no BNP Paribas Cup, em Paris, na França, na semana passada.

— Foi uma semana galática! Tive três set-points no primeiro set, não fechei, daí vem aquela coisa de você perder a oportunidade, mas consegui segurar e ir bem no segundo e embalei no terceiro. Estou muito feliz com aconquista, saio bem confiante daqui — disse Boscardin.

O catarinense segue para a penúltima etapa da gira que será em Nantes, na França, onde se junta a ele João Victor Loureiro, atleta da equipe. Em seguida eles jogam Duren, na Alemanha, e o Mundial por equipes com o Brasil, em Prostejov na República Tcheca.



Foto: Divulgação

