Terça-feira será de sol entre nuvens em todas as cidades de SC

De olho no tempo 25/07/2017 | 07h02 Atualizada em

Santa Catarina terá mais um dia de tempo seco e sol em todas as cidades. Somente no amanhecer do dia, segundo a central de meteorologia da RBS, litoral e norte do Estado registram a formação de nevoeiros. No entanto, no decorrer do dia a nebulosidade se dissipa e o tempo fica estável.

Mesmo com o amanhecer ameno nesta terça-feira, 25, com 1,9ºC nesta madrugada em Bom Jardim da Serra, por exemplo, as temperaturas podem alcançar os 30ºC no Sul. Na Grande Florianópolis, Oeste e Norte, os termômetros ficam até 28ºC. Já na Serra as máximas não passam dos 24ºC.

— Depois da noite e amanhecer amenos, com certo frio, a tarde tem temperatura elevada que chega a picos de 30ºC nos pontos mais quentes — contou o meteorologista da RBS, Landro Puchalski.

Leia mais notícias:

Semana deve ser de sol e tempo seco em grande parte de SC