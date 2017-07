Terremoto de 4,2 de magnitude na Itália não deixa vítimas

Roma 22/07/2017 | 08h16

Um terremoto de magnitude 4,2 foi registrado no centro da Itália neste sábado sem deixar vítimas nem causar danos, informaram os serviços de proteção civil.

O tremor aconteceu às 04H13 do horário local (02H13 GMT, 23H13 horário de Brasília) com um epicentro situado a 3 quilômetros da localidade de Campotosto, na província de l'Aquila, a oito quilômetros de Amatrice (Lacio), e a uma profundidade de 14 quilômetros, segundo os registros do Instituto Nacional de Vulcanologia.

A população sentiu o tremor, mas não houve vítimas nem danos.

* AFP