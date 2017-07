Tottenham vence PSG por 4 a 2 em amistoso de pré-temporada

Orlando 23/07/2017 | 11h33

O Tottenham venceu no sábado por 4 a 2 o Paris Saint-Germain, em amistoso de pré-temporada disputado em Orlando, na Flórida, diante de 33.332 espectadores.

Os gols do clube inglês foram marcados por Christian Eriksen (11 min), Eric Dier (16), Toby Alderweireld (82) e Harry Kane (88). Para a equipe parisiense balançaram as redes o uruguaio Edinson Cavani (6) e o argentino Javier Pastore (36).

O jogo esteve empatado e parelho até os minutos finais do jogo, quando Alderweireld colocou o Tottenham à frente no placar e Kane, de pênalti, selou a vitória inglesa.

O PSG viu toda sua estratégia de jogo ir por água abaixo aos 10 segundo do segundo tempo, quando ficou com um jogador a menos após a expulsão do goleiro Kevin Trapp.

O Tottenham voltará a campo na terça-feira para enfrentar a Roma em Harrison, enquanto o PSG encara a Juventus na quarta-feira em Miami.

Escalações:

PSG: Kevin Trapp (Alphonse Areola, 47); Dani Alves (Chistropher Nkunku, 68), Kimpembe, Marquinhos, Laywin Kurzawa (Yuyri Berchiche Izeta, 68); Thiago Motta (Lorenzo Callegari, 68), André Rabiot (Blaise Matuidi, 46); Gonçalo Guedes, Javier Pastore (Angel Di María, 68), Giovanni Lo Celso (Antoine Bermede, 46); Edinson Cavani (José Ruiz, 46). T: Unai Emery.

Tottenham: Hugo Lloris (Michel Vorm, 46); Kyle Walker-Peters (Kieran Trippier, 46), Cameron Carter-Vickers (Toby Aldenweireld, 46), Jan Vertonghen (Kevin Wimmer, 46), Davies; Eric Dier (Víctor Wanyama, 46), Yaya Dembele (Harry Winks, 60); Eriksen, Josh Onomah (Tashan Oakley, 46), Mbida Nkoudou (Bamidele Ali, 46); Vincen Janssen (Harry Kane, 46). T: Mauricio Pochettino.

* AFP