Trump afirma que Assad não ficará impune de seus crimes "terríveis"

Washington 25/07/2017 | 17h32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta terça-feira o presidente sírio, Bashar al Assad, de ter cometido "crimes terríveis" contra a humanidade e prometeu impedir que seu regime volte a realizar ataques com armas químicas.

"Não sou um fã de Assad. Acho que o que ele fez por esse país e pela humanidade é horrível", disse Trump em uma coletiva junto com o primeiro-ministro libanês, Saad Hariri. "Não sou alguém que vai ficar à margem e permitir que ele fique impune depois do que tentou fazer e do que fez em várias ocasiões".

* AFP