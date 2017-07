Trump diz que secretário de Justiça teve posição "muito fraca" em caso sobre e-mails de Hillary 

Pelo Twitter 25/07/2017 | 10h02 Atualizada em

O presidente americano, Donald Trump, atacou o próprio secretário da Justiça, Jeff Sessions, nesta terça-feira (25), acusando-o de ser "muito fraco" na investigação dos vazamentos à imprensa e no caso dos e-mails da ex-candidata Hillary Clinton.



A nova rodada de tuítes do presidente rebate uma reportagem do jornal The Washington Post. A matéria afirma que Trump e seus assessores já cogitam substituir Sessions, um dos primeiros e mais fiéis admiradores do republicano.

"O procurador-geral Jeff Sessions adotou uma posição muito fraca sobre os crimes de Hillary Clinton e sobre os informantes", tuitou Trump.

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de julho de 2017

O presidente criticou Sessions abertamente por ele ter se recusado a fazer parte da investigação federal aberta para determinar se houve conluio entre a equipe de campanha de Trump e a Rússia, no intuito de interferir na eleição presidencial americana de 2016.

Sessions já declarou que não pretende renunciar ao cargo.

