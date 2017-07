Trump inaugura porta-aviões 'USS Gerald Ford'

Norfolk 22/07/2017 | 16h11

O presidente americano, Donald Trump, inaugurou neste sábado o "USS Gerald Ford", 11º porta-aviões da frota americana e primeiro de uma nova geração a propulsão nuclear.

"Aço americano e mãos americanas fabricaram uma mensagem de 100.000 toneladas para o resto do mundo: o poder dos Estados Unidos não tem rival", declarou o comandante em chefe a bordo da embarcação e em um ambiente de festa patriótica, na imensa base naval de Norfolk, na Virgínia.

"Quaisquer que sejam os horizontes e caminhos abertos por este navio, descansarão tranquilos e nossos inimigos tremerão de medo", declarou durante esta cerimônia na qual a Marinha recebeu formalmente o porta-aviões.

O "USS Gerald Ford" - em homenagem ao 38° presidente dos Estados Unidos -, que custou 12,9 bilhões de dólares, é um grande porta-aviões nuclear e o primeiro de uma nova geração de super-navios.

Antes de ir para a Virgínia, o presidente americano postou 10 tuítes sobre assuntos e personagens que envenenaram a sua semana: a investigação sobre as relações entre os membros de sua equipe e a Rússia, seu secretário de Justiça, o fracasso na reforma do sistema de saúde e inclusive o New York Times, acusado de publicar informações que impediram matar o chefe do grupo extremista Estado Islâmico (EI) em 2015.

Também defendeu a reconfiguração de sua equipe de Comunicação na sexta-feira, seis meses após sua posse. O Executivo tem uma nova porta-voz, Sarah Sanders, e um novo responsável de Comunicação, Anthony Scaramucci.

* AFP