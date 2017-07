Trump: Washington e Londres negociam acordo comercial

Washington 25/07/2017 | 12h51

Os Estados Unidos e o Reino Unido estão trabalhando em um acordo comercial com potencial para ser "muito importante e promissor", escreveu, nesta terça-feira, o presidente americano Donald Trump no Twitter.

"Trabalhando em um grande acordo comercial com o Reino Unido. Pode ser muito grande e animador. Empregos!", tuitou Trump nesta manhã.

"A União Europeia é muito protecionista com os EUA. Parem!", completou.

O secretário britânico de Comércio Exterior, Liam Fox, está visitando Washington, onde fez um discurso, na segunda-feira, sobre as relações comerciais com os Estados Unidos a partir do Brexit.

O britânico se reuniu com o representante comercial dos Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer.

Donald Trump indicou, no começo de julho, na cúpula do G20 em Hamburgo, Alemanha, que vai concluir "muito rapidamente" um acordo comercial com o Reino Unido.

Teoricamente, a Grã-Bretanha não pode fechar acordos comerciais com outros países enquanto não deixar na União Europeia, como parte das negociações do Brexit, que devem terminar em 2019.

* AFP