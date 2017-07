U2 anuncia quarto show no Brasil

Mais Bono 24/07/2017 | 14h55 Atualizada em

O U2 anunciou nesta segunda-feira (24) uma quarta apresentação em São Paulo, para o dia 25 de outubro, no estádio do Morumbi. Assim como nos outros três shows, a abertura ficará por conta de Noel Gallagher's High Flying Birds, projeto solo do ex-guitarrista e compositor do Oasis, Noel Gallagher.

Além do dia 25, a banda se apresentará no Morumbi nos dias 19, 21 e 22 de outubro. Os três shows estão com ingressos esgotados. Liderado pelo vocalista Bono Vox, p grupo irlandês volta ao país com a turnê de 30 anos do disco The Joshua Tree. Lançado em 1987, o álbum conta com hits da banda como Where the Streets Have No Name, With or Without You e I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Para o quarto show, não haverá nenhuma pré-venda de ingressos. As entradas poderão ser compradas a partir da próxima quinta-feira (27), pelo site da Tickets For Fun e nos pontos de venda convencionais da T4F.

