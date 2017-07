Udesc contrata 18 professores substitutos em seis cidades

Processo seletivo 25/07/2017 | 14h52 Atualizada em

Foi aberto nesta segunda-feira, 24, o período de inscrições para o Processo Seletivo nº 05/2017 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).

São 18 vagas de professor substituto em seis municípios: Balneário Camboriú (Cesfi), Chapecó (CEO), Florianópolis (Ceart e Cefid), Ibirama (Ceavi), Lages (CAV) e São Bento do Sul (Ceplan).



Conforme o edital, as oportunidades são temporárias, com prazo de até quatro anos, em áreas como Melhoramento Vegetal, Engenharia de Software e Fisioterapia. Os salários variam de acordo com a titulação do docente e as horas contratadas de cada vaga.



As inscrições podem ser feitas no site oficial até 31 de julho pelos candidatos doadores de sangue, com isenção da taxa, e até 8 de agosto pelos demais candidatos por meio de depósito identificado, no valor de R$ 100.



Os candidatos do processo seletivo da Udesc realizarão uma prova escrita e outra didática, além de passarem por avaliação de títulos, entre 21 e 23 de agosto.



Mais informações sobre vagas, endereços e horários de atendimento podem ser obtidas no edital e com as direções de Ensino dos centros.



Leia também:

SED abre concurso para contratar 1 mil professores

Estudo da USP relaciona dor crônica a casos de ansiedade e depressão

Inmet emite alerta sobre baixa umidade do ar em SC