Vendas nos supermercados de SC reagem em junho e fecham semestre com alta de 0,53%

Empresários do setor esperam crescimento moderado também no segundo semestre

As vendas nos supermercados catarinenses tiveram um crescimento de 0,53% no primeiro semestre. O dado foi divulgado nesta terça-feira pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats) e se refere à comparação com os seis primeiros meses do ano anterior. Embora pequeno, trata-se de um aumento real, pois a inflação do período (IPCA) já havia sido descontada.

O bom resultado de junho foi essencial para que o acumulado do semestre terminasse no positivo. No mês, a alta foi 4,82% em relação a junho de 2016 e de 5,68% na comparação com maio deste ano. Segundo a Acats, junho teve o melhor desempenho do ano até aqui.

Para o presidente da associação, Paulo Cesar Lopes, os números positivos são um indicativo de que a economia está se descolando da atual crise política, já que os dados estão indicando uma recuperação gradual do setor produtivo.

A pesquisa mensal do Termômetro de Vendas também ouviu os empresários do setor em relação às expectativas para o segundo semestre. A grande maioria acredita que em um crescimento pequeno, a exemplo do que ocorreu até junho. Alguns também apostaram em um crescimento maior, acima da faixa dos 2%. A boa notícia é que ninguém apostou em resultados negativos.

